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РИА Новости

На Украине человек погиб из-за непогоды

08:19, 9 августа 2019
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© AP Photo / Rodrigo AbdГроза в Аргентине
Гроза в Аргентине
© AP Photo / Rodrigo Abd
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал и более 200 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.
"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях", - говорится в сообщении.
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5 августа, 14:12РИА Новости
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В частности, в Сумской области без света остались 95 населенных пунктов, Киевской – 38, Черкасской – 26, Житомирской – 21 и в Кировоградской – три. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в Ровенской области из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач, в результате чего от поражения электрическим током погиб один человек и пострадал один ребенок, которого госпитализировали в больницу. В Киевской области в селе Голодьки порывами ветра повреждена кровля школы и 10 частных домов.
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