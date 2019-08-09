На Украине человек погиб из-за непогоды

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал и более 200 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.

"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Сумской области без света остались 95 населенных пунктов, Киевской – 38, Черкасской – 26, Житомирской – 21 и в Кировоградской – три. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.