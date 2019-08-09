В Хабаровске приостановят пригородные речные перевозки из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Пригородные речные перевозки по реке Амур в Хабаровском крае приостановят с 11 августа из-за паводка, сообщает правительство региона.

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Подтоплены отдельные дороги и придомовые территории.

"С воскресенья, 11 августа пригородные речные перевозки будут временно прекращены. Это связано с затоплением остановки "Дачная" на маршруте "Речной вокзал – Парус". Как сообщили в ЗАО "Амурские пассажирские перевозки", сегодня и завтра - 9 и 10 августа - пригородный маршрут будет работать на вывоз дачников с левого берега", - говорится в сообщении.

Для пассажиров маршрута "Речной вокзал – Новокаменка" и "Хабаровск – Победа" место посадки и высадки перенесено на остановку "Дальдизель". Время отправления теплоходов останется прежним.