В Москве за сутки выпало десять миллиметров осадков

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки выпало десять миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Это примерно 13% от месячной нормы, отметил он.

По его словам, сильные дожди прошли на севере Подмосковья.

Ранее Синенков рассказал РИА Новости, что в столице в пятницу ожидается облачная погода, кратковременные дожди и до 19 градусов тепла.

В четверг вечером трансляции федеральных телеканалов прервало оповещение об урагане в Москве. Его вывели в эфир по указанию МЧС. Телезрителей предупредили о ливнях и шквалистом ветре.

В свою очередь, столичное ГУ МЧС предупредило, что дождь будет идти почти всю пятницу с полуночи до шести вечера. Порывы ветра к полудню усилятся до 23 метров в секунду.