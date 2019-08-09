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РИА Новости

В Москве за сутки выпало десять миллиметров осадков

08:10, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки выпало десять миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Это примерно 13% от месячной нормы, отметил он.
По его словам, сильные дожди прошли на севере Подмосковья.
Ранее Синенков рассказал РИА Новости, что в столице в пятницу ожидается облачная погода, кратковременные дожди и до 19 градусов тепла.
Люди под зонтами во время дождя в Москве
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В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
В четверг вечером трансляции федеральных телеканалов прервало оповещение об урагане в Москве. Его вывели в эфир по указанию МЧС. Телезрителей предупредили о ливнях и шквалистом ветре.
В свою очередь, столичное ГУ МЧС предупредило, что дождь будет идти почти всю пятницу с полуночи до шести вечера. Порывы ветра к полудню усилятся до 23 метров в секунду.
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности.
Уровни опасности погоды
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