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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

07:53, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане - небоскребы делового центра "Москва-сити"
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане - небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу, температура составит 17 - 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди, ветер западный 7-12 метров в секунду, однако порывы его могут достигать 17-22 метра в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 17-19 градусов, по области 15-22", - рассказал Синенков.
По словам метеоролога, атмосферное давление к вечеру повысится до 736 миллиметров ртутного столба.
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