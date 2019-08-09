Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу, температура составит 17 - 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди, ветер западный 7-12 метров в секунду, однако порывы его могут достигать 17-22 метра в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 17-19 градусов, по области 15-22", - рассказал Синенков.