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РИА Новости

Север Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров

07:46, 9 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Более 100 населенных пунктов на севере Иркутской области попали в зону задымления от лесных пожаров, сообщает ГУМЧС региона.
В среду спасательное ведомство информировало о задымлении от пожаров в 37 населенных пунктах Иркутской области.
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4 августа, 14:56РИА Новости
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"В минувшие сутки, по данным космического мониторинга, на территории региона в зону задымления попали 103 населенных пункта в восьми районах", - говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что за сутки на телефон доверия ГУМЧС и в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований поступило 45 звонков от жителей Мамско-Чуйского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Кутского районов, где отмечается особенно сильное задымление.
Загрязнение воздуха в регионе контролируют 37 стационарных пунктов. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа улучшения ситуации с лесными пожарами не ожидается, так как осадков в северных и верхнеленских районах Приангарья не будет.
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