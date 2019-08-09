Север Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров

ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Более 100 населенных пунктов на севере Иркутской области попали в зону задымления от лесных пожаров, сообщает ГУМЧС региона.

В среду спасательное ведомство информировало о задымлении от пожаров в 37 населенных пунктах Иркутской области.

"В минувшие сутки, по данным космического мониторинга, на территории региона в зону задымления попали 103 населенных пункта в восьми районах", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что за сутки на телефон доверия ГУМЧС и в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований поступило 45 звонков от жителей Мамско-Чуйского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Кутского районов, где отмечается особенно сильное задымление.

Загрязнение воздуха в регионе контролируют 37 стационарных пунктов. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано.