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РИА Новости

Более 30 станций московского метро приведут в порядок перед запуском МЦД

07:44, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного МЦД
Запуск тематического поезда, посвященного МЦД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 30 станций московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок перед запуском Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Ранее отмечалось, что первые две линии МЦД: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" запустят в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 5.30 до 1.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.
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Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.
"Более 30 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок к началу работы Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два диаметра, МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск), планируют запустить к концу этого года", - говорится в сообщении.
Согласно данным, к запуску МЦД на станциях метро и МЦК, с которых можно будет перейти на платформы диаметров, проведут ремонт и обновят лайтбоксы (светящиеся элементы навигации станциях). Кроме того, гранит и мрамор на станциях метро отполируют.
"На станции подземки "Войковская", например, благоустраивают вестибюль и подуличный переход. Здесь установят навесы, которые защитят пассажиров от ветра и осадков, а также обновят перила на лестницах, оборудуют пандусы для маломобильных людей, отремонтируют ступени", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
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