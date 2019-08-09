Более 30 станций московского метро приведут в порядок перед запуском МЦД

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 30 станций московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок перед запуском Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Ранее отмечалось, что первые две линии МЦД: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" запустят в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 5.30 до 1.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.

Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.

"Более 30 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок к началу работы Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два диаметра, МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск), планируют запустить к концу этого года", - говорится в сообщении.

Согласно данным, к запуску МЦД на станциях метро и МЦК, с которых можно будет перейти на платформы диаметров, проведут ремонт и обновят лайтбоксы (светящиеся элементы навигации станциях). Кроме того, гранит и мрамор на станциях метро отполируют.