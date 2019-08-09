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РИА Новости

В МЧС рассказали, в каких городах Приамурья снижается уровень воды в реках

07:41, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг - РИА Новости. Гидрологическая обстановка в Амурской области стабилизируется, сохраняется тенденция к снижению уровня воды во всех реках, кроме реки Томь в районе Белогорска - второго по численности населения города в регионе, сообщается в сводке ГУ МЧС по Амурской области.
"Гидрологическая обстановка на реке Амур 9-10 августа без существенных изменений, на реках Зея и Селемджа 9-10 августа без существенных изменений, колебания уровней воды до 0,1 метра. На реке Томь в районе города Белогорск возможен дополнительный подъем до отметки 415-420 см (пойма 300 см, неблагоприятное явление -350 см, опасное явление - 400 см)",- говорится в сводке.
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото
31 июля, 05:13РИА Новости
В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов
В Белогорске остаются подтопленными 67 придворовых территорий, в Белогорском районе - 44, также в Белогорске остаются подтопленными 350 дачных участков.
На 9 августа, по данным МЧС региона, в Приамурье в воде остаются 13 частных жилых домов, 542 подворья, перемыт 31 участок автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 8 населенных пунктов. Эвакуировано из зоны паводка 2353 человека, в том числе 823 ребенка, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 102 человека. Всего в регионе развернуто 4 ПВР.
В Амурской области из-за дождевого паводка с 25 июля действует режим ЧС регионального значения.
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