В МЧС рассказали, в каких городах Приамурья снижается уровень воды в реках

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг - РИА Новости. Гидрологическая обстановка в Амурской области стабилизируется, сохраняется тенденция к снижению уровня воды во всех реках, кроме реки Томь в районе Белогорска - второго по численности населения города в регионе, сообщается в сводке ГУ МЧС по Амурской области.

"Гидрологическая обстановка на реке Амур 9-10 августа без существенных изменений, на реках Зея и Селемджа 9-10 августа без существенных изменений, колебания уровней воды до 0,1 метра. На реке Томь в районе города Белогорск возможен дополнительный подъем до отметки 415-420 см (пойма 300 см, неблагоприятное явление -350 см, опасное явление - 400 см)",- говорится в сводке.

В Белогорске остаются подтопленными 67 придворовых территорий, в Белогорском районе - 44, также в Белогорске остаются подтопленными 350 дачных участков.

На 9 августа, по данным МЧС региона, в Приамурье в воде остаются 13 частных жилых домов, 542 подворья, перемыт 31 участок автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 8 населенных пунктов. Эвакуировано из зоны паводка 2353 человека, в том числе 823 ребенка, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 102 человека. Всего в регионе развернуто 4 ПВР.