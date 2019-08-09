Приморец рассказал, как ему удалось поймать сельдяного короля

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости, Инна Эстрина. Житель Приморья Владимир Тарасов, который впервые в России поймал сельдяного короля, рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от встречи с редкой рыбой.

Сельдяного короля обнаружили в бухте Паллада на косе Назмимова в Хасанском районе Приморья 5 августа. О встречах ремень-рыбы в России ранее не сообщалось. В феврале 2019 года СМИ писали, что несколько сельдяных королей нашли у берега в японской префектуре Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами. Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сообщил РИА Новости, что эта встреча с сельдяным королем – первая в России. Он опроверг связь появления рыбы с приходом цунами.

Тарасов рассказал, что в тот день никто из отдыхающих не решался подойти к "страшной" рыбе: не знали, ядовитая она или нет. Маленькая девочка, по словам очевидцев, закричала, что увидела "что-то страшное". Тарасов взял рыбу за хвост и потащил дальше от отдыхающих.

"Глаза, как у ящерицы – двигаются… Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Было такое чувство, что она за тобой следит. Это смешно, но я такого никогда не видел, наверное, какой-то разум у рыбы есть", - сказал собеседник агентства.

"Народ сбежался посмотреть. Усы красные, сантиметров по 70, на ощупь - даже не знаю, с чем сравнить. Первый раз такие вижу. Концы усов интересные по форме: как необычный цветок. Сама рыба по размерам примерно 2 метра 70 сантиметров, весом около 5-6 килограммов. Чешуи, как у обычной рыбы, у нее нет, может быть, какой-то налет... Она в воде вся светится, как зеркало. Рот – как у селедки, зубов нет. И такое чувство, что рыба без головы… Плавник как хвост, а хвоста как такового нет, просто меч", - рассказал Тарасов.

Он отметил, что после этого его телефон буквально "разрывался" от звонков, всем хотелось знать подробности. Вся фотосессия с рыбой длилась примерно 15 минут. При этом рыбу периодически опускали в воду, чтобы сельдяной король не чувствовал дискомфорта.

По словам приморца, некоторые предлагали пожарить и съесть рыбу, но ее решили отпустить в море.

"Мы на глубину ее выпустили, это малек… Взрослые достигают длины до 10-11 метров и весом под 250 килограммов. Может, где-то его мама-папа были рядом", - сказал Тарасов.