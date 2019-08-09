Электроснабжение восстановлено во всех селах Приамурья после паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг - РИА Новости. Централизованное электроснабжение восстановлено во всех селах Приамурья, где из-за дождевого паводка были введены ограничения, сообщается на сайте правительства Приамурья.

"Подключены села Майский и Ивановский, теперь во всех селах, где ранее в связи с паводком были введены ограничения, восстановлено централизованное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Села Майский и Ивановский Мазановского района, где проживает около 500 человек, не попали в зону дождевого паводка, но пострадали из-за него.

"ВЛ 10 кВ, поставляющая электроэнергию в эти населенные пункты, была повреждена: одну из опор - перехода линии электропередачи через реку Селемджа смыло во время значительного подъема уровня воды", - уточняется в сообщении.

Со ссылкой на главного инженера филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Александра Воробьева уточняется, что ЛЭП находится в удаленной местности и из-за паводка проводить работы с помощью наземного транспорта было невозможно.

"Но наши бригады сделали невозможное. Вручную, без тяжелой техники, на лодке они смогли поставить временную деревянную опору и подвесить провод на переходе через реку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Часть необходимых материалов к месту аварийно-восстановительных работ энергетики доставили вертолетом, установить постоянную электрическую опору смогут только зимой.

Также завершены аварийно-восстановительные работы на подстанции 35/10 кВ "Угловая", оборудование ввели в работу.

"На 6.00 (24.00 мск) 9 августа остаются подтопленными 73 воздушные линии электропередачи (1111 опоры стоят в воде). За подтопленными опорами ведется постоянное наблюдение, после схода воды по всей территории прохождения паводка в Амурской области будут организованы мероприятия по их укреплению", - уточняется в сообщении.