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РИА Новости

Электроснабжение восстановлено во всех селах Приамурья после паводка

07:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг - РИА Новости. Централизованное электроснабжение восстановлено во всех селах Приамурья, где из-за дождевого паводка были введены ограничения, сообщается на сайте правительства Приамурья.
"Подключены села Майский и Ивановский, теперь во всех селах, где ранее в связи с паводком были введены ограничения, восстановлено централизованное электроснабжение", - говорится в сообщении.
Села Майский и Ивановский Мазановского района, где проживает около 500 человек, не попали в зону дождевого паводка, но пострадали из-за него.
"ВЛ 10 кВ, поставляющая электроэнергию в эти населенные пункты, была повреждена: одну из опор - перехода линии электропередачи через реку Селемджа смыло во время значительного подъема уровня воды", - уточняется в сообщении.
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
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Со ссылкой на главного инженера филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Александра Воробьева уточняется, что ЛЭП находится в удаленной местности и из-за паводка проводить работы с помощью наземного транспорта было невозможно.
"Но наши бригады сделали невозможное. Вручную, без тяжелой техники, на лодке они смогли поставить временную деревянную опору и подвесить провод на переходе через реку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Часть необходимых материалов к месту аварийно-восстановительных работ энергетики доставили вертолетом, установить постоянную электрическую опору смогут только зимой.
Также завершены аварийно-восстановительные работы на подстанции 35/10 кВ "Угловая", оборудование ввели в работу.
"На 6.00 (24.00 мск) 9 августа остаются подтопленными 73 воздушные линии электропередачи (1111 опоры стоят в воде). За подтопленными опорами ведется постоянное наблюдение, после схода воды по всей территории прохождения паводка в Амурской области будут организованы мероприятия по их укреплению", - уточняется в сообщении.
В Амурской области из-за дождевого паводка 25 июля введен режим ЧС регионального значения.
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