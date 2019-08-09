В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе

АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Несколько взрывов произошли на оружейном складе в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, передает в пятницу телеканал NTV.
По предварительным данным, погибших и раненых нет, сообщает телеканал. Жители из домов рядом с местом происшествия эвакуированы. Причина взрывов пока неизвестна.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.