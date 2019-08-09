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РИА Новости

Курс юаня продолжил падение ниже отметки в 7 юаней за доллар

07:20, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Обменный курс юаня в пятницу продолжил дальнейшее падение, опустившись еще ниже психологический отметки в 7 юаней за доллар.
В четверг Народный банк Китая впервые после глобального финансового кризиса 2008 года установил средний обменный курс юаня ниже отметки 7 юаней за доллар - на уровне 7,0039. В пятницу китайский ЦБ опустил курс национальной валюты еще на 97 пунктов – до 7,0136.
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
6 августа, 08:00РИА Новости
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Минфин США заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.
ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая вновь подчеркнул, что не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.
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