Курс юаня продолжил падение ниже отметки в 7 юаней за доллар

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Обменный курс юаня в пятницу продолжил дальнейшее падение, опустившись еще ниже психологический отметки в 7 юаней за доллар.

В четверг Народный банк Китая впервые после глобального финансового кризиса 2008 года установил средний обменный курс юаня ниже отметки 7 юаней за доллар - на уровне 7,0039. В пятницу китайский ЦБ опустил курс национальной валюты еще на 97 пунктов – до 7,0136.

Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Минфин США заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.