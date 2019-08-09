БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Атамбаева обвиняют в коррупции, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Сергей Слесарев.

"Пока мало что известно, но его обвиняют в коррупции по делу Батукаева", - заявил Слесарев.

В 2006 году криминальный авторитет Азиз Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. Впоследствии выяснилось, что к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники.

По делу об освобождении Батукаева уже задержаны несколько врачей, вынесших неверный диагноз, а также бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Киргизии Динара Сагинбаева и бывший советник председателя государственной службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев. Задержанные обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.