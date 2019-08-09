Росстат узнал, в каком возрасте рожают первого ребенка

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Большинство россиянок рожают первого ребенка в 26 лет, сообщил телеканал Большинство россиянок рожают первого ребенка в 26 лет, сообщил телеканал RT со ссылкой на исследование Росстата за 2018 год.

Служба статистики также выяснила, что второго ребенка чаще всего рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, а четвертого — в 33 года.

Отмечается, что пятого ребенка и последующих детей в большинстве случаев россиянки рожают в 34 года.

Всего, по данным Росстата, за прошлый год в России родились 1,6 миллиона детей.

В ведомстве подчеркнули, что за последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос. Сообщается, что в основном женщины откладывают рождение ребенка в связи с получением образования и работой.