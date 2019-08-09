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РИА Новости

Росстат узнал, в каком возрасте рожают первого ребенка

07:27, 9 августа 2019
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Большинство россиянок рожают первого ребенка в 26 лет, сообщил телеканал RT со ссылкой на исследование Росстата за 2018 год.
Служба статистики также выяснила, что второго ребенка чаще всего рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, а четвертого — в 33 года.
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Отмечается, что пятого ребенка и последующих детей в большинстве случаев россиянки рожают в 34 года.
Всего, по данным Росстата, за прошлый год в России родились 1,6 миллиона детей.
В ведомстве подчеркнули, что за последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос. Сообщается, что в основном женщины откладывают рождение ребенка в связи с получением образования и работой.
Служба статистики также прогнозирует, что в будущем средний возраст рождения ребенка продолжит расти.
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