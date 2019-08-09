Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T07:12Z
https://ria.ru/20190809/1557322961.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147389/75/1473897581_0:193:2049:1345_1036x0_80_0_0_f199a73343a64f8b4df4ac3465449670.jpg
РИА Новости

Нагасаки отмечает 74-ю годовщину атомной бомбардировки

07:12, 9 августа 2019
658
© Flickr / かがみ～Японский город Нагасаки. Архивное фото
Японский город Нагасаки. Архивное фото
© Flickr / かがみ～
ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. Минутой молчания почтили в японском городе Нагасаки память погибших в атомной бомбардировке ровно 74 года назад. Мемориальная церемония состоялась в пятницу с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ и гостей более чем из семи десятков стран.
Минута молчания была объявлена ровно в 11.02 (05.02 мск) - точное время когда над Нагасаки взорвалась атомная бомба мощностью в 21 килотонну.
Город Хиросима
6 августа, 03:51РИА Новости
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В городе тогда погибли 74 тысячи человек. Разрушенными оказались институты, школы и больницы, крупнейший на то время в Азии кафедральный собор.
К монументу мира в Нагасаки возложены венки из траурных желтых и белых хризантем, отдельный венок возложил премьер Абэ. Всего в церемонии приняли участие свыше пяти тысяч человек.
Перед собравшимися выступил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ, зачитав "Декларацию мира". "Я призываю особенно США и Россию взять на себя ответственность как ядерных сверхдержав и продемонстрировать всему миру конкретные шаги к радикальному сокращению ядерных боеприпасов", - сказал градоначальник.
При этом он призвал японское правительство подписать и ратифицировать договор о запрещении ядерного оружия.
Этот договор был подписан в ООН в июле 2017 года. Япония, оборона которой зависит от США, не присоединилась к договору под предлогом нежелания увеличивать разногласия между ядерными и неядерными державами.
"Япония повернулась спиной к этому договору", - заявил Тауэ.
На этой неделе, 6 августа, церемония в связи с 74-й годовщиной памяти атомной бомбардировки состоялась и в Хиросиме, которая стала первой целью применения ядерного оружия США. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи также призвал центральные власти Японии подписать договор о запрещении ядерного оружия.
Премьер Абэ в свою очередь не стал касаться темы договора, но пообещал прилагать усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Япония, сказал премьер, стремится "стать мостом между ядерными и безъядерными государствами, настойчиво призывая к диалогу".
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, от которых в общей сложности погибли 214 тысяч человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.
Американцам внушали, что от атомного удара зависело прекращение войны и спасение от нападения японцев, на самом деле капитуляция Японии была уже предрешена. Ответственности за уничтожение в 1945 году мирного населения японских городов никто не понес.
Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
2 августа, 04:15РИА Новости
Пострадавшие от бомбардировки Хиросимы оценили последствия развала ДРСМД
311721
Обсудить 1
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе
РИА
Новости
Южные Курилы
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Китайские юани
Курс юаня продолжил падение ниже отметки в 7 юаней за доллар
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли тела 20 человек
Лента
новостей
Новорожденный
Росстат узнал, в каком возрасте рожают первого ребенка
Шимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
Орудия эволюции. Почему еще ни одна обезьяна не превратилась в человека
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Атамбаева поместили в СИЗО
Брошюра с законом О полиции в руках сотрудника МВД
В Красноярске прошли обыски в управлении по борьбе с коррупцией МВД
Президент России Борис Ельцин и премьер-министра Владимир Путин во время встречи в Кремле. 17 августа 1999 года
"Борис Николаевич, я не готов". Почему Ельцин назвал преемником Путина
Участники всеукраинского марша протеста Европейским ценам - европейскую зарплату против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов
Коммунальная катастрофа. Через две недели украинцам начнут отключать воду
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Избранный депутат Рады рассказал о "войне с Россией" из-за Крыма
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
В ОДК рассказали, когда самолеты МС-21 получат российские двигатели ПД-14
Голубой сыр
Названы самые опасные для здоровья сыры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния