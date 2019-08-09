Нагасаки отмечает 74-ю годовщину атомной бомбардировки

ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. Минутой молчания почтили в японском городе Нагасаки память погибших в атомной бомбардировке ровно 74 года назад. Мемориальная церемония состоялась в пятницу с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ и гостей более чем из семи десятков стран.

Минута молчания была объявлена ровно в 11.02 (05.02 мск) - точное время когда над Нагасаки взорвалась атомная бомба мощностью в 21 килотонну.

В городе тогда погибли 74 тысячи человек. Разрушенными оказались институты, школы и больницы, крупнейший на то время в Азии кафедральный собор.

К монументу мира в Нагасаки возложены венки из траурных желтых и белых хризантем, отдельный венок возложил премьер Абэ. Всего в церемонии приняли участие свыше пяти тысяч человек.

Перед собравшимися выступил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ, зачитав "Декларацию мира". "Я призываю особенно США и Россию взять на себя ответственность как ядерных сверхдержав и продемонстрировать всему миру конкретные шаги к радикальному сокращению ядерных боеприпасов", - сказал градоначальник.

При этом он призвал японское правительство подписать и ратифицировать договор о запрещении ядерного оружия.

Этот договор был подписан в ООН в июле 2017 года. Япония, оборона которой зависит от США, не присоединилась к договору под предлогом нежелания увеличивать разногласия между ядерными и неядерными державами.

"Япония повернулась спиной к этому договору", - заявил Тауэ.

На этой неделе, 6 августа, церемония в связи с 74-й годовщиной памяти атомной бомбардировки состоялась и в Хиросиме, которая стала первой целью применения ядерного оружия США. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи также призвал центральные власти Японии подписать договор о запрещении ядерного оружия.

Премьер Абэ в свою очередь не стал касаться темы договора, но пообещал прилагать усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Япония, сказал премьер, стремится "стать мостом между ядерными и безъядерными государствами, настойчиво призывая к диалогу".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, от которых в общей сложности погибли 214 тысяч человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.