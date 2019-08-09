В ОДК рассказали, когда самолеты МС-21 получат российские двигатели ПД-14

Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский

ПЕРМЬ, 9 авг — РИА Новости. Со следующего года на самолет МС-21 начнут устанавливать отечественные двигатели ПД-14, сообщил управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Сергей Попов.

Двигатель разработали для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

В 2018 году он получил сертификат типа Росавиации. Его признали готовым к серийному производству и эксплуатации.

Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров.

Первый его полет прошел 28 мая 2017 года. Сейчас он проходит испытания с американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G.