Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T08:26Z
https://ria.ru/20190809/1557322901.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155478/53/1554785352_285:356:3008:1888_1036x0_80_0_0_e72b5041acb561d8466806c1fe58fe52.jpg
РИА Новости

В ОДК рассказали, когда самолеты МС-21 получат российские двигатели ПД-14

06:59, 9 августа 2019
5214
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" / Перейти в фотобанкСамолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 9 авг — РИА Новости. Со следующего года на самолет МС-21 начнут устанавливать отечественные двигатели ПД-14, сообщил управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Сергей Попов.
Двигатель разработали для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.
В 2018 году он получил сертификат типа Росавиации. Его признали готовым к серийному производству и эксплуатации.
Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный.
Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 АО Объединенная двигательная корпорация на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
06:58РИА Новости
ОДК готова к 2025 году выйти на производство 50 двигателей ПД-14 в год
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров.
Первый его полет прошел 28 мая 2017 года. Сейчас он проходит испытания с американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G.
На серийное производство предполагается выйти в 2021-м. Первым эксплуатантом МС-21 станет "Аэрофлот".
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00РИА Новости
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
11721037
Обсудить 15
МС-21Экономика
Рекомендуем
Сельдяной король
Ученый раскрыл причины появления сельдяного короля у берегов России
РИА
Новости
Спящий мужчина
Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни
Мужчина в костюме
Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
Вино
Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина
Лента
новостей
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Военнослужащие армии Украины
Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе
Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 АО Объединенная двигательная корпорация на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
ОДК готова к 2025 году выйти на производство 50 двигателей ПД-14 в год
Самолет в небе
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Атамбаева поместили в СИЗО
Голубой сыр
Названы самые опасные для здоровья сыры
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Избранный депутат Рады рассказал о "войне с Россией" из-за Крыма
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Южные Курилы
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния