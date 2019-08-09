ОДК готова к 2025 году выйти на производство 50 двигателей ПД-14 в год

ПЕРМЬ, 9 авг – РИА Новости. "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) сможет к 2025 году выпускать по 50 новейших двигателей ПД-14 в год, сообщил журналистам его управляющий директор Сергей Попов.

"ОДК поставлена задача к 2025 году выйти на уровень 50 двигателей в год. На сегодняшний момент мы в рамках существующей кооперации можем производить 3-4 двигателя в год. Все будет происходить по мере получения заявок от "Иркута", мы с этим объемом справимся", - сказал Попов.

По его словам, это первый двигатель, который создается очень большой кооперацией предприятий. "Мы никогда не работали в такой широкой кооперации. Уровень локализации этого двигателя на заводе 40-45 процентов", - пояснил директор предприятия.

По его словам, уровень локализации предыдущего поколения двигателей – ПС-90 – примерно 70-80 процентов.