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РИА Новости

ОДК готова к 2025 году выйти на производство 50 двигателей ПД-14 в год

06:58, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДвигатель ПД-14 для самолета МС-21 АО "Объединенная двигательная корпорация" на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 АО Объединенная двигательная корпорация на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЕРМЬ, 9 авг – РИА Новости. "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) сможет к 2025 году выпускать по 50 новейших двигателей ПД-14 в год, сообщил журналистам его управляющий директор Сергей Попов.
"ОДК поставлена задача к 2025 году выйти на уровень 50 двигателей в год. На сегодняшний момент мы в рамках существующей кооперации можем производить 3-4 двигателя в год. Все будет происходить по мере получения заявок от "Иркута", мы с этим объемом справимся", - сказал Попов.
Посетитель у авиационного двигателя ПД-14 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015
06:56РИА Новости
Серийное производство авиационных двигателей ПД-14 начнется в 2020 году
По его словам, это первый двигатель, который создается очень большой кооперацией предприятий. "Мы никогда не работали в такой широкой кооперации. Уровень локализации этого двигателя на заводе 40-45 процентов", - пояснил директор предприятия.
По его словам, уровень локализации предыдущего поколения двигателей – ПС-90 – примерно 70-80 процентов.
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время самолет проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G.
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Посетитель у авиационного двигателя ПД-14 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015
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