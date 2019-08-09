Паводок подтопил несколько дворов в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Паводок на реке Амур подтопил уже несколько дворов в Хабаровске, число пострадавших дач на островах у города выросло до 913, сообщает правительство региона.

"Со вчерашнего дня Амур у Хабаровск начал заходить на приусадебные участки в низких местах города. По информации ГУ МЧС по региону, сейчас подтоплены один двор на улице Вилюйская и три двора на улице Богачева, где проживает девять человек, а также дорога по улице Штормовая. На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный вода затопила 913 дач. Еще вчера эта цифра была почти на треть меньше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паводковая ситуация с каждым днем продолжает ухудшаться. По мере роста уровня Амура будут подтапливаться как дачи, так и придомовые территории. По расчетам, сделанным после наводнения 2013 года, при отметках 5,5-6 метров может подтопить 1,4 тысячи дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города. После уровня 6,5 метров в зоне риска окажутся 3,7 тысячи дач, жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3, отмечают власти.