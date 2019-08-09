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РИА Новости

Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии, сказал Медведев

06:29, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 8 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 8 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг - РИА Новости. Россия продолжит в будущем оказывать помощь и поддержку Киргизии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом республики Соорнбаем Жээнбековым.
"У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру - республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом", - заверил Медведев киргизского лидера.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Он также сообщил, что перед своей поездкой на заседание Евразийского межправсовета обсудил вопросы двусторонних отношений с президентом России.
"Хочу передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед поездкой сюда мы как раз обсуждали наши отношения и целый ряд других вопросов", - сказал Медведев.
Глава российского правительства выразил уверенность, что "сегодняшние встречи внесут свой вклад в копилку двустороннего партнерства между нашими странами".
В свою очередь Жээнбеков подчеркнул, что в последние годы страны ведут тесный политический диалог на высшем уровне.
"Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Кыргызстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану", - сказал глава республики.
Жээнбеков отметил, что ранее Россия оказала финансовую помощь республике, а также техническую поддержку при проведении саммита ШОС.
Визит российского премьера проходит на фоне обострения ситуации в Киргизии в связи с задержанием экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В четверг экс-глава государства сдался силовикам после продолжительных переговоров, его привезли в Бишкек.
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