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РИА Новости

Названы самые опасные для здоровья сыры

06:25, 9 августа 2019
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© Fotolia / zefirchik06Голубой сыр
Голубой сыр
© Fotolia / zefirchik06
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сыр с плесенью — самый опасный для здоровья, некоторым людям его употребление даже в самых малых количествах может грозить проблемам с пищеварением, заявила врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук (РАМН) Юлия Панова в беседе с журналистами газеты "Аргументы и факты".
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
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Кроме того, добавила Панова, сыр с плесенью опасен и из-за того, что может привести к листериозу. При беременности эта инфекция может дойти до плода, а на ранних стадиях это приводит к прерыванию беременности или аномалиям развития.
Врач подчеркнула, что остальные виды сыров можно есть всем, но в ограниченных количествах, особенно рассольные сыры. Она также напомнила, что некоторые сорта, например, зрелые сорта, в частности, пармезан, положительно действуют на сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, врач посоветовала полностью исключить из рациона плавленые сыры, поскольку они зачастую содержат растительные жиры и различные добавки, а также ускоряющие старение трансжиры.
Также Панова предупредила, что при наличии аллергии на казеин следует полностью отказаться от любого сорта сыра, даже пармезана и других низколактозных сыров.
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