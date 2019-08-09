Названы самые опасные для здоровья сыры

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сыр с плесенью — самый опасный для здоровья, некоторым людям его употребление даже в самых малых количествах может грозить проблемам с пищеварением, заявила врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук (РАМН) Юлия Панова в беседе с журналистами газеты Сыр с плесенью — самый опасный для здоровья, некоторым людям его употребление даже в самых малых количествах может грозить проблемам с пищеварением, заявила врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук (РАМН) Юлия Панова в беседе с журналистами газеты "Аргументы и факты"

По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.

Кроме того, добавила Панова, сыр с плесенью опасен и из-за того, что может привести к листериозу. При беременности эта инфекция может дойти до плода, а на ранних стадиях это приводит к прерыванию беременности или аномалиям развития.

Врач подчеркнула, что остальные виды сыров можно есть всем, но в ограниченных количествах, особенно рассольные сыры. Она также напомнила, что некоторые сорта, например, зрелые сорта, в частности, пармезан, положительно действуют на сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, врач посоветовала полностью исключить из рациона плавленые сыры, поскольку они зачастую содержат растительные жиры и различные добавки, а также ускоряющие старение трансжиры.