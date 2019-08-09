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РИА Новости

Пограничники России и США подписали план взаимодействия на 2020 год

06:08, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПлановые летние учения Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке
Плановые летние учения Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг – РИА Новости. Российские и американские пограничники подписали план по взаимодействию в сфере пограничной безопасности двух стран на 2020 год, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.
Ранее сообщалось, что с 5 по 9 августа на Камчатке прошли переговоры руководства ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США. Американскую делегацию возглавил командующий 17-м районом береговой охраны США вице-адмирал Мэтью Т. Белл-младший.
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"По результатам встречи был подписан план согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США на 2020 год", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью по борьбе с незаконным промыслом в Беринговом море и северной части Тихого океана, проведением совместных учений на море и иным вопросам в сфере пограничной безопасности двух стран.
Также в ходе визита на Камчатку американские пограничники провели рабочие встречи с руководством Северо-восточного территориального управления Росрыболовства, сотрудниками представительства МИД России в Петропавловске-Камчатском и агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
Встречи пограничных ведомств России и США проводятся на полуострове не в первый раз. Так, результатом согласованных действий стало задержание в 2017-2018 годах двух браконьерских судов в Беринговом море.
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Камчатский крайРоссияСШАБезопасностьВ мире
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