Президент Южной Кореи провел перестановки в правительстве

ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в пятницу перестановки в правительстве и назначил нового посла в США на фоне проблем с КНДР и экономических противоречий с Японией, сообщила на брифинге представитель президентской администрации.

Перестановки коснулись глав министерств юстиции, науки и техники, сельского хозяйства, по делам женщин и семьи.

"Нынешние перестановки в кабинете министров и посла подчеркивают последовательность политики реформ правительства Мун Чжэ Ина", - заявила на брифинге представитель президентской администрации Ко Мин Чжон. Запись брифинга выложена в Facebook.

Как отметила Ко Мин Чжон, прежде всего, приняты во внимание порядочность и компетентность кандидатов на министерские посты. Им предстоит пройти формальное утверждение в парламенте перед вступлением в должность.

Перестановки проведены впервые за последние пять месяцев на фоне демонстрации силы КНДР и Южной Кореи с США, а также лишения Южной Кореи правительством Японии прав пользоваться облегченным порядком закупок японских технологий и материалов для полупроводниковой продукции. Токио пошел на этот шаг из-за попыток Сеула добиться компенсаций за подневольный труд корейцев во время колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

В ходе перестановок министром науки, техники и коммуникаций Южной Кореи стал профессор Сеульского государственного университета Цой Ги Ён, признанный в стране крупным специалистом в области полупроводниковых технологий и искусственного интеллекта. Он призвал поднять конкурентоспособность южнокорейской промышленности и сокращения ее зависимости от технологий других стран.

Министром юстиции назначен секретарь президента Южной Кореи Чо Гук по гражданским вопросам. Министром сельского хозяйства, животноводства и продовольствия назначен Ким Хён Су, бывший заместитель главы этого ведомства. Министром по делам женщин и семьи станет женщина Ли Чжон Ок, профессор-социолог Католического университета города Тэгу.

В ходе перестановок были затронуты главы и других государственных ведомств Южной Кореи в министерском ранге. Так, председателем Комитета по делам информации и вещания станет адвокат Хан Сан Хёк, глава "Гражданской коалиции демократической прессы" Южной Кореи. Председателем комиссии по вопросам честной торговли назначена профессор Сеульского государственного университета Чо Сон Ук. Главой комиссии финансовых служб станет бывший директор Корейского экспортно-импортного банка Ын Сон Су. Новый глава Государственного управления по делам ветеранов Пак Сам Дык ранее в течении 30 лет возглавлял ассоциацию ветеранов войны в Южной Корее.