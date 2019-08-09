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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо при поддержке российских военных открылся детский лагерь

05:03, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
АЛЕППО (Сирия), 9 авг - РИА Новости. Летний лагерь для детей открылся в сирийском Алеппо при поддержке российских военных, которые помогли организаторам обеспечить питание, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрей Харламов.
По словам начальника отдела по воспитанию и образованию пионеров города Алеппо Рана Йоссефа, в лагере отдыхают дети в возрасте от 6 до 12 лет, в основном это дети погибших во время войны сирийских военнослужащих.
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"В первую очередь мы стараемся отвлечь их от черных воспоминаний, связанных с войной, с боевиками, стараемся поменять негативное впечатление от нашего города, сложившееся за последние годы", - сказал он.
Церемонию открытия посетили российские офицеры Центра по примирению. "Роль ЦПВС в этом мероприятии в том, что мы организовываем питание детей в этом лагере. Раздача гуманитарной помощи - это не все, чем мы занимаемся, мы пытаемся принимать участие в том числе в этих мероприятиях", - отметил в свою очередь Харламов.
В лагере открыты всевозможные секции и кружки, есть и научный кластер, где одаренных детей готовят к участию в международных конкурсах и олимпиадах.
"Мы стараемся окружить детей теплом и заботой, чтобы после такой тяжелой войны, которая забрала у многих из них самых близких людей, они не чувствовали себя брошенными и одинокими", - рассказала журналистам вожатая Яра Каскин.
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Война в СирииСирияАлеппо
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