В Алеппо при поддержке российских военных открылся детский лагерь

АЛЕППО (Сирия), 9 авг - РИА Новости. Летний лагерь для детей открылся в сирийском Алеппо при поддержке российских военных, которые помогли организаторам обеспечить питание, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрей Харламов.

По словам начальника отдела по воспитанию и образованию пионеров города Алеппо Рана Йоссефа, в лагере отдыхают дети в возрасте от 6 до 12 лет, в основном это дети погибших во время войны сирийских военнослужащих.

"В первую очередь мы стараемся отвлечь их от черных воспоминаний, связанных с войной, с боевиками, стараемся поменять негативное впечатление от нашего города, сложившееся за последние годы", - сказал он.

Церемонию открытия посетили российские офицеры Центра по примирению. "Роль ЦПВС в этом мероприятии в том, что мы организовываем питание детей в этом лагере. Раздача гуманитарной помощи - это не все, чем мы занимаемся, мы пытаемся принимать участие в том числе в этих мероприятиях", - отметил в свою очередь Харламов.

В лагере открыты всевозможные секции и кружки, есть и научный кластер, где одаренных детей готовят к участию в международных конкурсах и олимпиадах.