Власти Китая объявили "красный" уровень тревоги из-за супертайфуна "Лекима"

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Центральная метеорологическая служба Китая объявила "красный" наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна "Лекима".

Согласно опубликованному сообщению ведомства, в пятницу на рассвете тайфун находился в 365 километрах к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян. Максимальные порывы ветра вблизи эпицентра циклона достигали 17 баллов (60 метров в секунду).

По прогнозам синоптиков, "Лекима" со скоростью 20 километров в час будет смещаться на северо-запад и к раннему утру субботы достигнет побережья провинции Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов. После этого он постепенно ослабнет и будут двигаться на север.