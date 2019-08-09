Суд в Эквадоре вынес решение о предварительном заключении экс-президента

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Суд в Эквадоре удовлетворил требование генеральной прокуратуры о предварительном заключении для экс-президента страны Рафаэля Корреа.

"Судья Даниэла Камачо удовлетворила ходатайство генеральной прокуратуры Эквадора и объявила временное заключение для Рафаэля К.", - говорится в заявлении ведомства в Twitter. По данным эквадорских СМИ, речь идет именно о бывшем президенте страны. Указ о временном заключении под стражу также распространяется на бывшего вице-президента Хорхе Гласа и трех других экс-чиновников.

По мнению обвинения, экс-глава государства является главным фигурантом дела о взятках и коррупции в крупнейшей политической партии Эквадора Alianza Pais, которую он же и основал. Прокуратура утверждает, что он отказывается сотрудничать со следствием.

В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В начале ноября прошлого года СМИ сообщили, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию.