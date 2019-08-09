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РИА Новости

Власти Забайкалья ввели в регионе режим ЧС из-за засухи

04:47, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
Дым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА/ЧИТА, 9 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за засухи в Забайкалье по рекомендациям региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщается в пятницу на официальном портале Забайкальского края.
С начала лета в ряде районов юго-востока региона в течение двух с половиной месяцев не было продуктивных осадков. В июле в дневные часы температура воздуха достигала плюс 35-38 градусов. В результате неблагоприятных агрометеорологических условий на прошлой неделе в Калганском, Приаргунском и Краснокаменском был введен режим чрезвычайной ситуации. Пятого августа режим ЧС введен на территории Забайкальского района.
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"В Забайкальском крае постановлением губернатора Забайкальского края с 9 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с возникновением сложной обстановки в агропромышленном комплексе в результате атмосферной, почвенной засухи, повлекшей гибель посевов и сенокосных угодий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зоны ЧС определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений Тарбагатайское и Зугмарское Петровск-Забайкальского района.
По данным пресс-службы губернатора региона, гибель зерновых, кормовых, технических культур зафиксирована на площади 28,2 тысячи гектаров в 43 сельскохозяйственных организациях, сумма ущерба составила 180,5 миллиона рублей.
Кроме того, будет создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, в который войдут представители министерства сельского хозяйства края. Региональный минсельхоз проведет анализ документов, поступивших от органов местного самоуправления, и представит в федеральное профильное ведомство сведения для оценки ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям.
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