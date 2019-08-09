Власти Забайкалья ввели в регионе режим ЧС из-за засухи

Дым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края

МОСКВА/ЧИТА, 9 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за засухи в Забайкалье по рекомендациям региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщается в пятницу на официальном портале Забайкальского края.

С начала лета в ряде районов юго-востока региона в течение двух с половиной месяцев не было продуктивных осадков. В июле в дневные часы температура воздуха достигала плюс 35-38 градусов. В результате неблагоприятных агрометеорологических условий на прошлой неделе в Калганском, Приаргунском и Краснокаменском был введен режим чрезвычайной ситуации. Пятого августа режим ЧС введен на территории Забайкальского района.

"В Забайкальском крае постановлением губернатора Забайкальского края с 9 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с возникновением сложной обстановки в агропромышленном комплексе в результате атмосферной, почвенной засухи, повлекшей гибель посевов и сенокосных угодий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зоны ЧС определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений Тарбагатайское и Зугмарское Петровск-Забайкальского района.

По данным пресс-службы губернатора региона, гибель зерновых, кормовых, технических культур зафиксирована на площади 28,2 тысячи гектаров в 43 сельскохозяйственных организациях, сумма ущерба составила 180,5 миллиона рублей.