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РИА Новости

В США задержан мужчина, пришедший в магазин с оружием и в бронежилете

04:44, 9 августа 2019
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© AP Photo / David DermerПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / David Dermer
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщает в пятницу местное издание Springfield News-Leader.
Магазины сети Walmart находятся в центре внимания после того, как на минувших выходных в одном из них в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой 22 человека погибли, более 20 были ранены.
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По словам представителя полиции Спрингфилда Майка Лукаса, подозреваемый приблизился к магазину в одежде защитного цвета с тактической винтовкой и еще одной единицей оружия. Когда он вошел внутрь, началась паника. Пока посетители выбегали на улицу, молодой человек шел по супермаркету с тележкой для покупок и снимал видео на свой телефон, комментируя происходящее.
Когда он вышел из магазина, там его взял на прицел сотрудник пожарной охраны, находившийся в это время не на службе. Так мужчина удерживал подозреваемого на месте до приезда полиции.
"Он очевидно хотел спровоцировать хаос, и ему это удалось", - цитирует издание слова Лукаса.
Полиция выясняет мотивы поступка, а также, имел ли он намерение кого-то убить.
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