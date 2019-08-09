В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

"Похоже, некоторые европейские лидеры не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика недальновидна", — сказал дипломат.

По его мнению, потепление в отношениях с Москвой может дать сигнал Кремлю, что со временем Европа "позволит ему уйти от ответа" за, в частности, воссоединение с Крымом, и это может создать "опасный прецедент".

Пшидач также посетовал, что против России принимали меры, чтобы отговорить ее от "агрессивной политики" в Восточной Европе, однако "Москва не отступила и на полшага".