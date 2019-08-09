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РИА Новости

В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией

04:36, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
"Похоже, некоторые европейские лидеры не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика недальновидна", — сказал дипломат.
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По его мнению, потепление в отношениях с Москвой может дать сигнал Кремлю, что со временем Европа "позволит ему уйти от ответа" за, в частности, воссоединение с Крымом, и это может создать "опасный прецедент".
Пшидач также посетовал, что против России принимали меры, чтобы отговорить ее от "агрессивной политики" в Восточной Европе, однако "Москва не отступила и на полшага".
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.
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ПольшаЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пшек Пшидач пшикнул
9 августа, 05:51
ЛКЛысый Кучерявый
1121000
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. --------- т.е. вы полагаете, что если отдать Крым Украине, они улучшатся? То есть до Крыма отношения Польши к России были хорошие? Может ещё им Ельцина оживить и опять президентом сделать, для полного счастья Евросоюза?
9 августа, 07:23
nKnakis Kamakis
910000
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