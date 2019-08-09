Ученый раскрыл причины появления сельдяного короля у берегов России

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Появление у берегов Приморья редкой рыбы - сельдяного короля - связано с теплым дрейфовым течением, которое и принесло рыбу в регион, сообщил РИА Новости руководитель Центр аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников.

Ранее приморцы нашли на побережье в Хасанском районе редкую рыбу - сельдяного короля (ремень-рыба, ремнетел). О встречах ремень-рыбы в России ранее не сообщалось. В феврале 2019 года СМИ писали, что несколько сельдяных королей нашли у берега в японской префектуре Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами. Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сообщил РИА Новости, что эта встреча с сельдяным королем – первая в России. Он опроверг связь появления рыбы с приходом цунами.

"Появление сельдяного короля не говорит о потеплениях в наших водах. Японцы, например, фиксируют потепление, но мы находимся в зоне смешения теплых и холодных вод - холодное течение и часть лета - дрейфовое поверхностное течение. Сейчас дуют сильные южные ветра. Водные массы под воздействием ветра дрейфуют к нам с юга Японского моря, с субтропиков, в том числе оттуда, где встречается эта рыба", - сказал ученый.

По его словам, обычно тропические и субтропические виды появляются в Приморье именно из-за этого течения.

"Течение - не как река, а в виде вихрей. Вихри отрываются от теплого течения и двигаются самостоятельно, они могут идти не в основной струе. Они подходят в том числе и к нашим берегам. Вихрь медленно разрушается, внутри него теплая вода, вокруг холодная. И из этого вихря, когда он вошел в холодную относительно него воду, рыбы не могут вырваться, потому что доходят до границы, а там холодно. И они уходят обратно в центр, возвращаясь в зону комфорта. Так рыбы доходят до наших берегов. Думаю, что и нашли сельдяного короля потому, что он из-за холода стал малоактивным", - отметил эксперт.

Масленников добавил, что появление у берегов Приморья сельдяного короля - явление редкое, но не уникальное. "Если бы она была в километре от берега, ее бы никто не увидел, в поверхностных водах в рыбалку она не попадает. К тому же есть фактор северных корейцев, которые вылавливают абсолютно все, что можно съесть, они тоже эти элементы (рыбу) перехватывают", - отмечает ученый.

Он также напомнил, что у берегов Приморья фиксировались тропические водяные змеи и белые акулы, появление которых уже никого не удивляет.