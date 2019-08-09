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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 43 лесных пожаров за сутки

03:53, 9 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пожары на площади 3291 гектар удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 27 лесных пожаров на площади 12 667 гектаров.
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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 8 августа в России ликвидировано 43 лесных пожара на площади 3291 гектар", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на 00.00 мск 9 августа на территории России действовало 196 лесных пожаров на площади 197 652 гектара, по которым проводились работы по активному тушению. Это на 18 473 гектара больше, чем днем ранее.
Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Иркутской области - 126 632 гектара. Также работы по активному тушению велись в Красноярском крае: там тушили 86 пожаров на землях лесного фонда на площади 64 453 гектара.
Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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