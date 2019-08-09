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РИА Новости

Венесуэла направит в ООН подписанное гражданами письмо против санкций США

03:38, 9 августа 2019
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© РИА НовостиСторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
© РИА Новости
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг – РИА Новости. Венесуэла направит в ООН письмо, подписанное миллионами граждан, выступающими против санкций США, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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"Это манифест в ООН, генсеку Антониу Гутеррешу, который мы отправим с подписью миллионов венесуэльцев", - сказал Мадуро.
Он еще раз призвал граждан присоединиться к протестам, которые пройдут 10 августа в Венесуэле, против агрессивной политики США.
"Присоединяйтесь! Венесуэла имеет право на будущее, имеет право на уважение ее самоопределения, проблемы венесуэльцев должны решаться ими самими, никто не имеет право вмешиваться, и меньше всего - Дональд Трамп", - отметил президент.
В среду Мадуро призвал людей по всему миру выйти на улицы 10 августа и выступить против блокады страны со стороны США, сам он также присоединится к акции.
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Николас МадуроВенесуэлаООНСШАВ мире
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