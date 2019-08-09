Мадуро встретился с послом Ирана на фоне санкций со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с послом Ирана в латиноамериканской стране Мустафой Алаеи, следует из видео, размещенного в Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с послом Ирана в латиноамериканской стране Мустафой Алаеи, следует из видео, размещенного в Twitter главы государства.

Встреча прошла на фоне ужесточения санкций со стороны США в отношении обеих стран.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.