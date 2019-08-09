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РИА Новости

Мадуро встретился с послом Ирана на фоне санкций со стороны США

03:31, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с послом Ирана в латиноамериканской стране Мустафой Алаеи, следует из видео, размещенного в Twitter главы государства.
Встреча прошла на фоне ужесточения санкций со стороны США в отношении обеих стран.
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Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
США также внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли.
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