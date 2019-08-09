Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции, а вот бокал вина в день не способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, считает заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

По его словам, мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за разницы в гормональном фоне, большей подверженности стрессу и склонности к нездоровому образу жизни

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23,6 миллиона человек, отмечается на сайте организации.

Как следует из статистики Минздрава, количество операций на сердце в России ежегодно увеличивается, в 2018 году их было проведено 390,5 тысяч, тогда как в 2014 году – 283 тысячи.

"Одна из причин (более высокой заболеваемости среди мужчин - ред.) заключается в том, что у женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий. Кроме того, женщины более стрессоустойчивы и менее агрессивны, их эмоции чаще направлены на позитивные вещи – на семью, детей. Мужчины больше подвержены стрессам, больше склонны к нездоровому образу жизни и разным излишествам", - рассказал РИА Новости Попов.

Он уточнил, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний также являются неправильное питание, вредные привычки, особенно курение, стрессы и генетические факторы.

По словам врача, самыми распространенными сердечно-сосудистым заболеванием являются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт. Болеют чаще всего этими заболеваниями люди в пожилом и старческом возрасте, в связи с накоплением изменений в сосудах и сердце, пояснил Попов.

По его словам, чтобы сохранить сердце здоровым и снизить риск развития заболеваний, необходимо придерживаться правил здорового питания и вести активный образ жизни. Однако во всем нужен разумный подход, уточнил кардиохирург.

"Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно", - подчеркнул Попов.

Он также считает, что профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний являются и положительные эмоции, так как стресс – это одна из основных причин, влияющих на развитие болезней. Оптимистичный настрой очень важен, он помогает снять многие проблемы даже в очень сложных ситуациях, добавил доктор.

Врач отметил, что мнение о том, что бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, не подтверждено научно – исследования, которые проводились на больших группах пациентов, показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает. Однако, по словам врача, бокал вина в день – это довольно безопасная доза, поэтому если человеку это помогает снять стресс, то его можно себе позволить, но употреблять вино в надежде на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний не имеет смысла.

Посещать кардиолога после 40 лет следует раз в год, еще лучше проходить регулярно диспансеризацию, подчеркнул Попов.