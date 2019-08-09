Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T03:23Z
https://ria.ru/20190809/1557321880.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155501/94/1555019489_0:0:3014:1696_1036x0_80_0_0_5d99375e8589ea3c519df9df324ecedc.jpg
РИА Новости

В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств

03:23, 9 августа 2019
289
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска аптечного киоска в Москве
Вывеска аптечного киоска в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают срочно пересмотреть подходы к определению цен при закупках лекарств, чтобы прекратить участившиеся срывы закупок, соответствующее обращение будет направлено в Минздрав, сообщили РИА Новости в движении.
По оценкам экспертов ОНФ, за первые пять месяцев 2019 года в России было сорвано более 28 тысяч закупок лекарств. Одна из причин - несовершенство механизма определения начальных цен на закупки. Так, согласно приказу Минздрава №871н, с 1 января 2019 года в РФ введена система референтных цен. Такая система не позволяет заказчикам самостоятельно определять цену на товар, но обязывает руководствоваться единым порядком обоснования цен в соответствии с приказом.
Таблетки
7 августа, 16:26РИА Новости
Минздрав принимает меры, чтобы не допустить дефицита лекарств
"Сама идея установления формирования референтных цен – правильная, но ее реализация все перечеркивает. И дальше экспериментировать с судьбами людей нельзя. Необходимо приостановить действие пункта о "референтных ценах" и совместно с экспертами срочно пересмотреть и поменять подходы к определению начальной максимальной цены контракта при закупке лекарств", – рассказал координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.
В пресс-службе ОНФ уточнили РИА Новости, что эксперты Народного фронта направят в Минздрав свои предложения по пересмотру механизма определения цен на закупки.
По оценке экспертов ОНФ, изначально система референтных цен вводилась для выравнивания закупочных цен по всей стане. Но в результате это привело к излишне низкой стартовой цене контрактов, которая в большинстве случаев оказывается невыгодна для поставщиков. Отсюда срывы сроков поставки лекарств и перебои в обеспечении населения и клиник. При этом, как отметил эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Константин Перов, перед введением системы референтных цен эта инициатива ни разу публично не обсуждалась ни с производителями, ни с экспертным сообществом.
Перечисляя случаи срывов закупок лекарств, в Народном фронте рассказали РИА Новости, что в начале февраля 2019 года научный центр рентгенорадиологии не смог купить онкологический препарат эрибулин на сумму более 20 миллионов рублей при цене за 0,5 миллилитра – 13 128 рублей (без НДС). Закупка проводилась по референтной цене, указанной в методике Минздрава. Другой пример – лекарство для лечения болезни Верльгофа элтромбопаг. В феврале 2019 года минздрав Омской области не смог купить препарат на сумму 4,7 миллиона рублей, объявив закупку на основании референтной цены.
Как уточнили в ОНФ, самые напряженные ситуации складываются с обеспечением больных сахарным диабетом в Саратовской, Тюменской, Белгородской и ряде других областей. 15 мая в Санкт-Петербурге безрезультатно завершился аукцион по поставке инсулина стоимостью 9,5 миллиона рублей.
200102
Обсудить 1
Общероссийский народный фронтРоссияОбщество
Рекомендуем
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
В Госдуме предложили поощрять операторов переработки мусора
РИА
Новости
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Российских исследователей эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей
Баннер с изображением Хо Ши Мина, Карла Маркса и Владимира Ленина на улице Хошимина, Вьетнам
Сквер во Владивостоке назвали именем Хо Ши Мина
Алюминиевая лента в прокатном цехе завода Русал Саянал
Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии 2019 года сократилась в 1,7 раза
Лента
новостей
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Венесуэла направит в ООН подписанное гражданами письмо против санкций США
Вино
Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина
Пчеловод собирает мед на пасеке
Французские пчеловоды предупредили о росте цен на мед из-за погоды
Жители Читы во время смога, вызванного природными пожарами
В ВОЗ рассказали, как дым от лесных пожаров влияет на рак и болезни сердца
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Президент Южной Кореи провел перестановки в правительстве
Марс во время восхода солнца
Макет станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции
Дым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
Власти Забайкалья ввели в регионе режим ЧС из-за засухи
Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ
"Русал" понизил прогноз по росту мирового спроса на алюминий
Пылевая буря, возникшая на поверхности Марса в конце мая этого года
Эксперт рассказал, что будет с ExoMars-2020 после аварийных испытаний
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с президентом Китая Си Цзиньпином
Венесуэла и Китай расширяют завод по смешиванию нефти на фоне санкций США
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
Шторм "Франциско" в Приморье сменился атмосферным фронтом с ливнями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния