В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают срочно пересмотреть подходы к определению цен при закупках лекарств, чтобы прекратить участившиеся срывы закупок, соответствующее обращение будет направлено в Минздрав, сообщили РИА Новости в движении.

По оценкам экспертов ОНФ, за первые пять месяцев 2019 года в России было сорвано более 28 тысяч закупок лекарств. Одна из причин - несовершенство механизма определения начальных цен на закупки. Так, согласно приказу Минздрава №871н, с 1 января 2019 года в РФ введена система референтных цен. Такая система не позволяет заказчикам самостоятельно определять цену на товар, но обязывает руководствоваться единым порядком обоснования цен в соответствии с приказом.

"Сама идея установления формирования референтных цен – правильная, но ее реализация все перечеркивает. И дальше экспериментировать с судьбами людей нельзя. Необходимо приостановить действие пункта о "референтных ценах" и совместно с экспертами срочно пересмотреть и поменять подходы к определению начальной максимальной цены контракта при закупке лекарств", – рассказал координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

В пресс-службе ОНФ уточнили РИА Новости, что эксперты Народного фронта направят в Минздрав свои предложения по пересмотру механизма определения цен на закупки.

По оценке экспертов ОНФ, изначально система референтных цен вводилась для выравнивания закупочных цен по всей стане. Но в результате это привело к излишне низкой стартовой цене контрактов, которая в большинстве случаев оказывается невыгодна для поставщиков. Отсюда срывы сроков поставки лекарств и перебои в обеспечении населения и клиник. При этом, как отметил эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Константин Перов, перед введением системы референтных цен эта инициатива ни разу публично не обсуждалась ни с производителями, ни с экспертным сообществом.

Перечисляя случаи срывов закупок лекарств, в Народном фронте рассказали РИА Новости, что в начале февраля 2019 года научный центр рентгенорадиологии не смог купить онкологический препарат эрибулин на сумму более 20 миллионов рублей при цене за 0,5 миллилитра – 13 128 рублей (без НДС). Закупка проводилась по референтной цене, указанной в методике Минздрава. Другой пример – лекарство для лечения болезни Верльгофа элтромбопаг. В феврале 2019 года минздрав Омской области не смог купить препарат на сумму 4,7 миллиона рублей, объявив закупку на основании референтной цены.