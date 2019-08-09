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РИА Новости

В Госдуме предложили поощрять операторов переработки мусора

03:21, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонтейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Занятых в переработке мусора надо поощрять льготными кредитами, а для тех, кто организует незаконные полигоны и свалки, необходимы репрессивные меры, это поможет в борьбе с увеличением площади свалок в РФ, считает депутат Госдумы, зампредседателя центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимир Гутенев.
"Я думаю, что надо обязательно применять меры поощрения, предоставления льготных кредитов производителям оборудования, которое используется для переработки мусора, территориальным операторам для того, чтобы они в более короткие сроки могли реализовать свои проекты с высокой степенью переработки", - рассказал Гутенев РИА Новости, отвечая на вопрос о возможных путях борьбы со свалками в РФ.
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Он добавил, что также необходимо ввести и репрессивные меры для тех, кто организует незаконные полигоны и свалки.
По словам Гутенева, не редки случаи, когда участки и земли сельхозназначения оформляются под фирмы-однодневки, и на них организуются полигоны. В частности, в Подмосковье водители на грузовиках под вывеской несуществующих экофирм сваливают мусор в ближайших лесах.  Эксперт добавил, что в ряде территорий инспекторы надзорных органов закрывают на подобные случаи глаза. Для нарушителей необходим "более жесткий контроль", уверен он.
"Считаю, что необходимо конфисковывать автотехнику, вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, поскольку подобное лжепредпринимательство наносит вред не только окружающей среде, но и гражданам. Поэтому должно быть сочетание позитивных мер экономического характера с репрессивными мерами", - заключил депутат ГД.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что почти в каждом регионе РФ есть свой "экочернобыль" - объекты, которые представляют угрозу заражения токсическими веществами воздуха, почвы и воды, а также отравления людей. Среди таких объектов - полигоны химических отходов, свалки промышленного мусора, а также заводы с опасными выбросами.
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