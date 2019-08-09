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РИА Новости

Эксперт рассказал, что будет с ExoMars-2020 после аварийных испытаний

03:20, 9 августа 2019
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© ESA/GCP/UPV/EHU BilbaoПылевая буря, возникшая на поверхности Марса в конце мая этого года
Пылевая буря, возникшая на поверхности Марса в конце мая этого года
© ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авария при испытаниях парашютной системы для миссии ExoMars-2020 не должна повлиять на сроки запуска космического аппарата в следующем году, времени на доработку системы еще достаточно, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что испытания в Швеции парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 завершились неудачей, макет станции разбился при посадке.
Марс во время восхода солнца
03:07РИА Новости
Макет станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции
"Для этого и проводятся испытания. За оставшееся до запуска время можно парашютную систему отработать. Думаю, сроки запуска не сдвинутся, если не возникнут какие-то новые причины. Если в этот раз не получилось - подправят, времени еще достаточно", - сказал эксперт.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2020 планируется на 25 июля 2020 года. Миссия состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российский посадочный модуль "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена автоматическая межпланетная станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
Запуск ExoMars-2020 должен стать первой за 46 лет отправкой к Марсу российского посадочного аппарата.
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