Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T03:18Z
https://ria.ru/20190809/1557321803.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/106167/42/1061674205_0:262:4804:2964_1036x0_80_0_0_be525d05adc672bc73ee0c21291c8cc4.jpg
РИА Новости

Сквер во Владивостоке назвали именем Хо Ши Мина

03:18, 9 августа 2019
173
© AP Photo / Dita AlangkaraБаннер с изображением Хо Ши Мина, Карла Маркса и Владимира Ленина на улице Хошимина, Вьетнам
Баннер с изображением Хо Ши Мина, Карла Маркса и Владимира Ленина на улице Хошимина, Вьетнам
© AP Photo / Dita Alangkara
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Городской сквер назвали именем первого президента Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мина во Владивостоке, сообщает мэрия города.
"Сквер официально назван в честь Хо Ши Мина, здесь же находится и памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в сообщении администрации Владивостока.
Долгое время сквер по улице Борисенко во Владивостоке был в заброшенном состоянии. Власти откликнулись на просьбы жителей микрорайона, и сейчас здесь комфортное место отдыха.
Ранее с просьбой согласовать установку скульптуры Хо Ши Мина в администрацию Владивостока обратилось генеральное консульство Социалистической Республики Вьетнам и представители вьетнамской общественности. Автором памятника стал владивостокский скульптор Петр Чегодаев. Скульптура, которую открыли в июле, представляет собой стоящего за трибуной Хо Ши Мина, а его руки лежат на книге.
520007
Обсудить 1
ВьетнамВладивостокРоссияОбщество
Рекомендуем
Работа саперов Народной милиции ЛНР на КПП Станица Луганская
На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с президентом Китая Си Цзиньпином
Венесуэла и Китай расширяют завод по смешиванию нефти на фоне санкций США
Тушение лесных пожаров
Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 43 лесных пожаров за сутки
Вывеска аптечного киоска в Москве
В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств
Лента
новостей
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Венесуэла направит в ООН подписанное гражданами письмо против санкций США
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Российских исследователей эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей
Военнослужащий с ПЗРК Игла
Гостям конкурса АрМИ-2019 в Китае разрешили пострелять на симуляторах ПЗРК
Полиция на месте преступления
В США задержан мужчина, пришедший в магазин с оружием и в бронежилете
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
КНДР объявила о созыве 29 августа сессии парламента
Алюминиевая лента в прокатном цехе завода Русал Саянал
Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии 2019 года сократилась в 1,7 раза
Пчеловод собирает мед на пасеке
Французские пчеловоды предупредили о росте цен на мед из-за погоды
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Мадуро встретился с послом Ирана на фоне санкций со стороны США
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
Шторм "Франциско" в Приморье сменился атмосферным фронтом с ливнями
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
В Госдуме предложили поощрять операторов переработки мусора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния