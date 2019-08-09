Сквер во Владивостоке назвали именем Хо Ши Мина

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Городской сквер назвали именем первого президента Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мина во Владивостоке, сообщает мэрия города.
"Сквер официально назван в честь Хо Ши Мина, здесь же находится и памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в сообщении администрации Владивостока.
Долгое время сквер по улице Борисенко во Владивостоке был в заброшенном состоянии. Власти откликнулись на просьбы жителей микрорайона, и сейчас здесь комфортное место отдыха.
Ранее с просьбой согласовать установку скульптуры Хо Ши Мина в администрацию Владивостока обратилось генеральное консульство Социалистической Республики Вьетнам и представители вьетнамской общественности. Автором памятника стал владивостокский скульптор Петр Чегодаев. Скульптура, которую открыли в июле, представляет собой стоящего за трибуной Хо Ши Мина, а его руки лежат на книге.