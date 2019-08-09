Сквер во Владивостоке назвали именем Хо Ши Мина

Баннер с изображением Хо Ши Мина, Карла Маркса и Владимира Ленина на улице Хошимина, Вьетнам

© AP Photo / Dita Alangkara Баннер с изображением Хо Ши Мина, Карла Маркса и Владимира Ленина на улице Хошимина, Вьетнам

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Городской сквер назвали именем первого президента Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мина во Владивостоке, сообщает мэрия города.

"Сквер официально назван в честь Хо Ши Мина, здесь же находится и памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в сообщении администрации Владивостока.

Долгое время сквер по улице Борисенко во Владивостоке был в заброшенном состоянии. Власти откликнулись на просьбы жителей микрорайона, и сейчас здесь комфортное место отдыха.