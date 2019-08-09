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РИА Новости

В ВОЗ рассказали, как дым от лесных пожаров влияет на рак и болезни сердца

03:14, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖители Читы во время смога, вызванного природными пожарами
Жители Читы во время смога, вызванного природными пожарами
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведет к развитию рака или сердечно-сосудистых заболеваний, но может вызывать астму и раздражение слизистой, заявил РИА Новости эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави.
"Долговременный эффект (для здоровья - ред.) от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако кратковременное увеличение вдыхаемой дозы, которое происходит в результате лесных пожаров, вряд ли будет иметь явный эффект на развитие рака или сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал эксперт.
По данным ВОЗ, смог от лесных пожаров содержит значительное количество частиц, которые раздражают дыхательную систему и слизистую, что может привести к развитию астмы. Дым от лесных пожаров также приводит к высвобождению парниковых газов, а их долговременное вдыхание, согласно проведенным исследованиям, может привести к различным проблемам со здоровьем. В частности, это может привести к ограничению функционирования легких, проблемам с дыханием, бронхитам, астме и преждевременной смерти.
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