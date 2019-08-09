В ВОЗ рассказали, как дым от лесных пожаров влияет на рак и болезни сердца

ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведет к развитию рака или сердечно-сосудистых заболеваний, но может вызывать астму и раздражение слизистой, заявил РИА Новости эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави.

"Долговременный эффект (для здоровья - ред.) от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако кратковременное увеличение вдыхаемой дозы, которое происходит в результате лесных пожаров, вряд ли будет иметь явный эффект на развитие рака или сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал эксперт.