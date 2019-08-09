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РИА Новости

Шторм "Франциско" в Приморье сменился атмосферным фронтом с ливнями

03:11, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Франциско", который принес в Приморье сильные дожди, покинул регион, ему на смену пришел не менее сильный атмосферный фронт с ливнями, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков.
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. На утром четверга максимальное их количество выпало во Владивостоке (77 миллиметров) и Партизанске (91 миллиметр).
Последствия ливневых дождей в Приморье
Вчера, 02:40РИА Новости
Шторм "Франциско" принес в Приморье до 60 процентов месячной нормы осадков
"Прошел "Франциско" и следом за ним атмосферный фронт. Во Владивостоке, по данным на утром пятницы, за двое суток выпало более 100 миллиметров осадков - это около 60% от месячной нормы. За прошедшую ночь критерий опасного явления - когда более 50 миллиметров выпадает за 12 часов и менее - отмечался на юге Хасанского района, на метеостанции Посьет - 67 миллиметров - около половины месячной нормы осадков", - сказал собеседник.
По его словам, "Франциско" в течение четверга смещался вдоль побережья Приморья и постепенно ушел на Хоккайдо, где прекратил свое существование.
"Сейчас идет активный атмосферный фронт с мощной дождевой облачностью, вызывает на своем пути интенсивные дожди. Он прошел Хасанский район, почти прошел Владивосток - здесь дожди уже не такие интенсивные. По краю в течение дня сильные дожди сохранятся, возможны локальные сильные ливни. На выходных ожидается прекращение дождя, по краю будет нежарко - плюс 23... плюс 28 градусов, во Владивостоке облачно и до плюс 22. На следующей неделе температура снова повысится", - отметил Чулков.
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