Шторм "Франциско" в Приморье сменился атмосферным фронтом с ливнями

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Франциско", который принес в Приморье сильные дожди, покинул регион, ему на смену пришел не менее сильный атмосферный фронт с ливнями, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета Виктор Чулков.

Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. На утром четверга максимальное их количество выпало во Владивостоке (77 миллиметров) и Партизанске (91 миллиметр).

"Прошел "Франциско" и следом за ним атмосферный фронт. Во Владивостоке, по данным на утром пятницы, за двое суток выпало более 100 миллиметров осадков - это около 60% от месячной нормы. За прошедшую ночь критерий опасного явления - когда более 50 миллиметров выпадает за 12 часов и менее - отмечался на юге Хасанского района, на метеостанции Посьет - 67 миллиметров - около половины месячной нормы осадков", - сказал собеседник.

По его словам, "Франциско" в течение четверга смещался вдоль побережья Приморья и постепенно ушел на Хоккайдо, где прекратил свое существование.