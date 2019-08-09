КНДР объявила о созыве 29 августа сессии парламента

Как передало агентство Ренхап, не исключено, что на нынешней сессии будут обсуждаться меры выполнения "стратегических целей" завершающегося срока пятилетнего плана развития народного хозяйства. Вместе с тем на фоне противостояния с Южной Кореей и США вокруг военных учений на Корейском полуострове ВНС может выступить с заявлением по поводу курса КНДР в области межкорейских отношений и переговоров с Америкой.