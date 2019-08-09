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РИА Новости

КНДР объявила о созыве 29 августа сессии парламента

03:03, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. КНДР объявила о созыве в конце августа сессии однопалатного парламента страны - Верховного народного собрания (ВНС).
Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), 14-я сессия ВНС второго созыва состоится 29 августа в Пхеньяне. Соответствующее решение было принято президиумом ВНС КНДР.
Предыдущая сессия ВНС проходила в апреле этого года.
Как передало агентство Ренхап, не исключено, что на нынешней сессии будут обсуждаться меры выполнения "стратегических целей" завершающегося срока пятилетнего плана развития народного хозяйства. Вместе с тем на фоне противостояния с Южной Кореей и США вокруг военных учений на Корейском полуострове ВНС может выступить с заявлением по поводу курса КНДР в области межкорейских отношений и переговоров с Америкой.
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