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РИА Новости

Российских исследователей эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей

03:01, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Перу из-за угроз со стороны местного населения эвакуировали с горы Уаскаран в Андах международную команду исследователей, в состав которой входили российские ученые, передает агентство Andina.
На горе Уаскаран, самой высокой точке Перу высотой 6757 метра, работали восемь исследователей - граждане США, России и Мексики.
"По причинам безопасности мы вывезли ученых, сейчас они уже не на горе, мы предпочли этот вариант, чтобы не ставить под угрозу их физическую неприкосновенность", - заявил глава местной полиции Хавьер Петит. Эвакуация прошла в понедельник.
Сообщается, что местные жители начали угрожать ученым расправой после появления слухов, что их изыскания связаны с подготовкой горнорудной эксплуатации Уаскарана. Полиция назвала эту версию безосновательной, указав, что ученые собирали историческую информацию о климатическом феномене Эль-Ниньо.
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