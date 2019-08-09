Российских исследователей эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей

"По причинам безопасности мы вывезли ученых, сейчас они уже не на горе, мы предпочли этот вариант, чтобы не ставить под угрозу их физическую неприкосновенность", - заявил глава местной полиции Хавьер Петит. Эвакуация прошла в понедельник.