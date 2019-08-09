Российских исследователей эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Перу из-за угроз со стороны местного населения эвакуировали с горы Уаскаран в Андах международную команду исследователей, в состав которой входили российские ученые, передает агентство Andina.
На горе Уаскаран, самой высокой точке Перу высотой 6757 метра, работали восемь исследователей - граждане США, России и Мексики.
"По причинам безопасности мы вывезли ученых, сейчас они уже не на горе, мы предпочли этот вариант, чтобы не ставить под угрозу их физическую неприкосновенность", - заявил глава местной полиции Хавьер Петит. Эвакуация прошла в понедельник.
Сообщается, что местные жители начали угрожать ученым расправой после появления слухов, что их изыскания связаны с подготовкой горнорудной эксплуатации Уаскарана. Полиция назвала эту версию безосновательной, указав, что ученые собирали историческую информацию о климатическом феномене Эль-Ниньо.