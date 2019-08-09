Венесуэла и Китай расширяют завод по смешиванию нефти на фоне санкций США

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Венесуэла и Китай на фоне усиления санкций США запустили установку, которая позволит увеличить производство нефти в Венесуэле за счет ее смешения с более легкими сортами, данное мероприятие транслировалось в Twitter президента Николаса Мадуро.
Речь идет о совместном предприятии PDVSA и китайской CNPC под названием Sinovensa, расположенном в поясе Ориноко в южной части Венесуэлы. Оно производит нефть марки Merey, идущую на экспорт.
На встрече с Мадуро присутствовали представители посольства КНР и компании CNPC. "Сегодня у нас хорошая новость. После интенсивной работы сегодня даем старт расширению завода по смешиванию (нефти), это совместные инвестиции CNPC и PDVSA", - сказал президент Венесуэлы.
Министр нефти страны Мануэль Кеведо, в свою очередь, отметил, что проект позволит расширить производство разбавленной нефти с 125,5 до 220 тысячей баррелей, перерабатывая в день уже не 105, а 165 тысяч баррелей тяжелой нефти. По словам министра, на первом этапе инвестиции составили 800 миллионов долларов, но затем планируется их расширить еще на 1 миллиард долларов.
Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.