Власти Приморья поблагодарили вожатых, спасших детей при пожаре в "Холдоми"

Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Власти Приморья объявили благодарности вожатым местного студенческого отряда, которые во время пожара в палаточном лагере на базе "Холдоми" в Хабаровском крае спасали 185 детей, сообщает администрация региона.

В палаточном лагере "Холдоми" под Хабаровском 23 июля произошел пожар. Всего в лагере находились 189 детей и более 30 вожатых, четыре ребенка погибли. СК возбудил уголовные дела, арестованы начальник и владелец лагеря, а также сотрудник МЧС. От работы на время служебной проверки отстранен замминистра образования края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с вожатыми приморского студенческого педагогического отряда "Территория инициативы", которые находились 23 июля в лагере "Холдоми".

"Вожатые из Приморья спасли 185 детей от 10 до 16 лет, находившихся в момент пожара в палаточном лагере. Грамотные и слаженные действия ребят позволили уменьшить масштаб трагедии и вовремя оказать детям всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Кожемяко поблагодарил вожатых педагогического отряда за их работу.

"Особые слова благодарности хочу сказать четырем парням, которые сдерживали огонь своими силами и, рискуя жизнью, бросались в палатки, вытаскивали детей. Родители 185 спасенных ребят будут благодарны вам всю жизнь. В считанные секунды вы приняли единственное верное решение и спасли множество жизней", - сказал он.

За заслуги при выполнении гражданского долга, смелость и самоотверженность, проявленные в условиях экстремальной ситуации при спасении детей в лагере "Холдоми", глава региона наградил Почетной грамотой губернатора Приморского края Алексея Завальнюка, Владимира Игнатова, Павла Марчука и Артема Польшина. Еще 16 вожатым отряда объявили благодарности.