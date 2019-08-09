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РИА Новости

Лебедев пообещал, что никогда не эмигрирует из России и умрет в Москве

02:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев в новом видео на своем канале в YouTube пообещал, что никогда не эмигрирует из России.
"Свой выбор страны я сделал в 1991-м году, когда вернулся из Америки после года мучений в американской школе в свою любимую советскую школу, которую я с удовольствием закончил, и с тех пор Россию не покидал больше, чем на месяц", - сказал Лебедев.
Он отметил, что никакая эмиграция не входит в его планы. "Я умру в Москве. Пока атомная бомба туда не упадет, вряд ли мои планы как-то кардинально изменятся", - добавил Лебедев.
Ранее дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране. Из контекста его предыдущих роликов можно было сделать вывод, что это заявление не более, чем шутка.
В четверг Лебедев в своем Telegram-канале подтвердил, что его видео было троллингом.
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Вчера, 02:01РИА Новости
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