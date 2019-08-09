Лебедев пообещал, что никогда не эмигрирует из России и умрет в Москве

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев в новом видео на своем канале в Дизайнер Артемий Лебедев в новом видео на своем канале в YouTube пообещал, что никогда не эмигрирует из России.

"Свой выбор страны я сделал в 1991-м году, когда вернулся из Америки после года мучений в американской школе в свою любимую советскую школу, которую я с удовольствием закончил, и с тех пор Россию не покидал больше, чем на месяц", - сказал Лебедев.

Он отметил, что никакая эмиграция не входит в его планы. "Я умру в Москве. Пока атомная бомба туда не упадет, вряд ли мои планы как-то кардинально изменятся", - добавил Лебедев.

Ранее дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране. Из контекста его предыдущих роликов можно было сделать вывод, что это заявление не более, чем шутка.