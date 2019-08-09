Трамп назвал назвал имя нового и.о. директора Национальной разведки США

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. И.о. директора Национальной разведки США станет нынешний глава Центра по борьбе с терроризмом Джозеф Магуир, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назван исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Twitter

По словам Трампа, адмирал Магуир имеет прекрасный послужной список по военной линии. Он ушел в отставку из ВМС США в 2010 году.

"Он командовал на всех уровнях, в том числе в Управлении специальных морских операций. Он также был научным сотрудником в Гарвардском университете в сфере национальной безопасности. Не сомневаюсь, он прекрасно справится!" - добавил Трамп.

Ранее Трамп объявил об отставке действующего директора нацразведки Дэна Коутса и намерении выдвинуть на этот пост кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, однако через несколько дней сообщил, что Рэтклифф решил остаться в конгрессе. Между тем в пятницу стало известно, что вслед за Коутсом в тот же день уходит и второй человек в ведомстве - его заместитель Сьюзан Гордон.

Коутс вызвал недовольство Трампа, когда раскритиковал его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью с ведущей телеканала NBC Андреа Митчелл в июле прошлого года. На прошлой неделе это интервью оказалось в числе претендентов на награду "Эмми".