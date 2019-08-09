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РИА Новости

Трамп назвал назвал имя нового и.о. директора Национальной разведки США

02:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. И.о. директора Национальной разведки США станет нынешний глава Центра по борьбе с терроризмом Джозеф Магуир, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назван исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Twitter.
По словам Трампа, адмирал Магуир имеет прекрасный послужной список по военной линии. Он ушел в отставку из ВМС США в 2010 году.
"Он командовал на всех уровнях, в том числе в Управлении специальных морских операций. Он также был научным сотрудником в Гарвардском университете в сфере национальной безопасности. Не сомневаюсь, он прекрасно справится!" - добавил Трамп.
Ранее Трамп объявил об отставке действующего директора нацразведки Дэна Коутса и намерении выдвинуть на этот пост кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, однако через несколько дней сообщил, что Рэтклифф решил остаться в конгрессе. Между тем в пятницу стало известно, что вслед за Коутсом в тот же день уходит и второй человек в ведомстве - его заместитель Сьюзан Гордон.
Коутс вызвал недовольство Трампа, когда раскритиковал его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью с ведущей телеканала NBC Андреа Митчелл в июле прошлого года. На прошлой неделе это интервью оказалось в числе претендентов на награду "Эмми".
Кроме того, Коутс, как отмечало издание Axios, заявлял в январе, что КНДР не откажется от своей ядерной программы, что противоречит линии Трампа. Последнее время он не был замечен в громких публичных выступлениях.
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Национальная разведка СШАДональд ТрампВ мире
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