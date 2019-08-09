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РИА Новости

Премьер Туниса заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

02:03, 9 августа 2019
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© Fotolia / luluВид города Тунис
Вид города Тунис
© Fotolia / lulu
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы, которые пройдут в сентябре, сообщает радиостанция Mosaique FM.
Ранее о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах объявили министр обороны Абдель Карим аз-Збиди, бывший премьер-министр Туниса Мехди Джомаа, экс-президент Монсеф Марзуки и еще один бывший премьер-министр Хамади аль-Джабали.
Бывший президент Туниса Монсеф Марзуки
6 августа, 16:29РИА Новости
Экс-президент Туниса Марзуки заявил об участии в выборах главы государства
Радио отмечает, что в Высшую независимую комиссию по выборам Туниса на данный момент было подано 56 заявлений с кандидатурами.
Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены на 15 сентября из-за смерти действующего главы государства. Президент Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. Он занимал пост президента с 2014 года. Временно обязанности главы государства после смерти ас-Себси исполняет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер.
Потенциальные кандидаты могут подавать свои досье до вечера 9 августа, окончательный список кандидатов на высший государственный пост будет объявлен 31 августа.
Предварительные результаты выборов станут известны 17 сентября.
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