Премьер Туниса заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы, которые пройдут в сентябре, сообщает радиостанция Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы, которые пройдут в сентябре, сообщает радиостанция Mosaique FM

Ранее о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах объявили министр обороны Абдель Карим аз-Збиди, бывший премьер-министр Туниса Мехди Джомаа, экс-президент Монсеф Марзуки и еще один бывший премьер-министр Хамади аль-Джабали.

Радио отмечает, что в Высшую независимую комиссию по выборам Туниса на данный момент было подано 56 заявлений с кандидатурами.

Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены на 15 сентября из-за смерти действующего главы государства. Президент Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. Он занимал пост президента с 2014 года. Временно обязанности главы государства после смерти ас-Себси исполняет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер.

Потенциальные кандидаты могут подавать свои досье до вечера 9 августа, окончательный список кандидатов на высший государственный пост будет объявлен 31 августа.