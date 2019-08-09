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РИА Новости

Нефтегазовая компания Occidental сообщила о покупке конкурента Anadarko

01:59, 9 августа 2019
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© AP Photo / Gregory BullАмериканский нефтяник
Американский нефтяник
© AP Photo / Gregory Bull
МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum заявила о завершении приобретения конкурента Anadarko Petroleum в ходе сделки, оцениваемой в 55 миллиардов долларов.
Сумма сделки учитывает долг Anadarko, отмечает Occidental. Более 99% акционеров Anadarko на специальном собрании в четверг проголосовали в пользу приобретения. Акционеры Anadarko получают 59 долларов наличными и 0,2934 обыкновенных акций Occidental за каждую бумагу Anadarko. Начиная с завтрашнего дня, обыкновенные акции Anadarko не будут торговаться на бирже в Нью-Йорке.
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"С высококлассным портфелем активов Anadarko, который теперь официально является частью Occidental, мы начинаем работу по интеграции обеих компаний и раскрытии ценности этой комбинации для акционеров", - приводятся в сообщении слова главы Occidental Вики Холлаб.
В конце апреля Occidental Petroleum направила письмо совету директоров компании Anadarko Petroleum Corporation с предложением купить все акции компании по 76 долларов за штуку, перебив таким образом предложение Chevron, которая оценила стоимость одной акции Anadarko Petroleum в 65 долларов. Позже Anadarko объявила, что компания проведет переговоры с Occidental.
Occidental Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Центральный офис компании находится в Хьюстоне. Американская компания Anadarko являлась одной из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче нефти и природного газа. Компания была основана в 1959 году.
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