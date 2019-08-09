Нефтегазовая компания Occidental сообщила о покупке конкурента Anadarko

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum заявила о завершении приобретения конкурента Anadarko Petroleum в ходе сделки, оцениваемой в 55 миллиардов долларов.

Сумма сделки учитывает долг Anadarko, отмечает Occidental. Более 99% акционеров Anadarko на специальном собрании в четверг проголосовали в пользу приобретения. Акционеры Anadarko получают 59 долларов наличными и 0,2934 обыкновенных акций Occidental за каждую бумагу Anadarko. Начиная с завтрашнего дня, обыкновенные акции Anadarko не будут торговаться на бирже в Нью-Йорке.

"С высококлассным портфелем активов Anadarko, который теперь официально является частью Occidental, мы начинаем работу по интеграции обеих компаний и раскрытии ценности этой комбинации для акционеров", - приводятся в сообщении слова главы Occidental Вики Холлаб.

В конце апреля Occidental Petroleum направила письмо совету директоров компании Anadarko Petroleum Corporation с предложением купить все акции компании по 76 долларов за штуку, перебив таким образом предложение Chevron, которая оценила стоимость одной акции Anadarko Petroleum в 65 долларов. Позже Anadarko объявила, что компания проведет переговоры с Occidental.