Правительственная комиссия Молдавии выбрала кандидатов на пост судей КС

КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Специальная комиссия правительства Молдавии на заседании в четверг выбрала кандидатов на пост новых судей КС, окончательное решение примет кабмин страны.

В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство и назначили правительство. На следующий день Конституционный суд страны признал эти действия незаконными, а уже 15-го числа пересмотрел и отменил собственные решения. В итоге 20 июня председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку, 26 июня его примеру последовали остальные судьи КС.

В рамках конкурсного отбора было получено 24 заявки, спецкомиссия правительства допустила к этапу собеседования 12 человек. Этот этап отбора начался в четверг в 12.00 (совпадает с мск), а закончился поздно вечером, поэтому результаты были объявлены после полуночи.

"Из-за того, что результаты некоторых кандидатов оказались очень близки друг к другу, мы решили представить правительству на рассмотрение короткий список из четырех кандидатов - это Люба Шова, Эдуард Сербенко, Владимир Гросу и Николай Рошка", - сообщил журналистам член спецкомиссии Октавиан Казак.

Премьер Майя Санду добавила, что правительство рассмотрит предложенные варианты и примет окончательное решение на заседании на следующей неделе.

Люба Шова в прошлом была советником председателя КС, Эдуард Сербенко является государственным секретарем в министерстве юстиции, Владимир Гросу в прошлом был вице-министром и министром юстиции, Николай Рошка был членом советов при разных юридический институтах, в том числе Высшей судебной палате Молдавии, а также принимал участие в разработке многих законов (один из них - закон о дисциплинарной ответственности судей).