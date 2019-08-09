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РИА Новости

Правительственная комиссия Молдавии выбрала кандидатов на пост судей КС

01:56, 9 августа 2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Специальная комиссия правительства Молдавии на заседании в четверг выбрала кандидатов на пост новых судей КС, окончательное решение примет кабмин страны.
В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство и назначили правительство. На следующий день Конституционный суд страны признал эти действия незаконными, а уже 15-го числа пересмотрел и отменил собственные решения. В итоге 20 июня председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку, 26 июня его примеру последовали остальные судьи КС.
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В рамках конкурсного отбора было получено 24 заявки, спецкомиссия правительства допустила к этапу собеседования 12 человек. Этот этап отбора начался в четверг в 12.00 (совпадает с мск), а закончился поздно вечером, поэтому результаты были объявлены после полуночи.
"Из-за того, что результаты некоторых кандидатов оказались очень близки друг к другу, мы решили представить правительству на рассмотрение короткий список из четырех кандидатов - это Люба Шова, Эдуард Сербенко, Владимир Гросу и Николай Рошка", - сообщил журналистам член спецкомиссии Октавиан Казак.
Премьер Майя Санду добавила, что правительство рассмотрит предложенные варианты и примет окончательное решение на заседании на следующей неделе.
Люба Шова в прошлом была советником председателя КС, Эдуард Сербенко является государственным секретарем в министерстве юстиции, Владимир Гросу в прошлом был вице-министром и министром юстиции, Николай Рошка был членом советов при разных юридический институтах, в том числе Высшей судебной палате Молдавии, а также принимал участие в разработке многих законов (один из них - закон о дисциплинарной ответственности судей).
Согласно местному законодательству, двух судей КС выбирает правительство, двух назначает Высший совет магистратуры и еще двух - парламент. Высший совет магистратуры назначил судей 30 июля, ими стали член ВСМ Сергей Цуркан и основатель Национального института юстиции Эдуард Абабей. Член комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Сергей Сырбу сообщил, что в качестве кандидатов парламента были одобрены государственный секретарь Минюста Николай Ешану и экс-министр юстиции Владимир Гросу. Их назначение должны утвердить на заседании парламента.
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Майя СандуМолдавияКишиневВ мире
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