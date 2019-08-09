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РИА Новости

Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США

01:33, 9 августа 2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
"Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса. Новый исполняющий обязанности директора национальной разведки будет скоро назван", - написал Трамп в своем Twitter.
Трамп назвал Гордон профессионалом и сообщил о своем уважении к ней.
Ранее Трамп объявил о намерении выдвинуть на этот пост кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, однако через несколько дней сообщил, что Рэтклифф решил остаться в конгрессе.
Коутс вызвал недовольство Трампа, когда раскритиковал его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью с ведущей телеканала NBC Андреа Митчелл в июле прошлого года. На прошлой неделе это интервью оказалось в числе претендентов на награду "Эмми".
Кроме того, Коутс, как отмечало издание Axios, заявлял в январе, что КНДР не откажется от своей ядерной программы, что противоречит линии Трампа. Последнее время он не был замечен в громких публичных выступлениях.
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