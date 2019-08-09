Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
"Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса. Новый исполняющий обязанности директора национальной разведки будет скоро назван", - написал Трамп в своем Twitter.
Трамп назвал Гордон профессионалом и сообщил о своем уважении к ней.
Ранее Трамп объявил о намерении выдвинуть на этот пост кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, однако через несколько дней сообщил, что Рэтклифф решил остаться в конгрессе.
Коутс вызвал недовольство Трампа, когда раскритиковал его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью с ведущей телеканала NBC Андреа Митчелл в июле прошлого года. На прошлой неделе это интервью оказалось в числе претендентов на награду "Эмми".
Кроме того, Коутс, как отмечало издание Axios, заявлял в январе, что КНДР не откажется от своей ядерной программы, что противоречит линии Трампа. Последнее время он не был замечен в громких публичных выступлениях.
Sue Gordon is a great professional with a long and distinguished career. I have gotten to know Sue over the past 2 years and have developed great respect for her. Sue has announced she will be leaving on August 15, which....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 августа 2019 г.