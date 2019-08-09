В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1 с космодрома Байконур намечается на 30 сентября, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы "Роскосмоса".

В июле источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказали, что старт отложен с августа на сентябрь.

"Данный коммерческий пуск планируется на 30 сентября, работы организуются в соответствии с этой датой", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска.