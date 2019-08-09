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РИА Новости

В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"

01:06, 9 августа 2019
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© Фото : Газпром космические системыЗапуск спутник связи "Ямал-601" в космодрома Байконур
Запуск спутник связи Ямал-601 в космодрома Байконур
© Фото : Газпром космические системы
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1 с космодрома Байконур намечается на 30 сентября, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В июле источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказали, что старт отложен с августа на сентябрь.
"Данный коммерческий пуск планируется на 30 сентября, работы организуются в соответствии с этой датой", - сказал собеседник агентства.
В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 96 коммерческих пусков "Протонов".
Старт ракеты-носителя Протон-М с Байконура
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