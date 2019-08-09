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РИА Новости
Культура

В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным

01:00, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий ДонскойКомпозитор Сергей Березин
Композитор Сергей Березин
© РИА Новости / Дмитрий Донской
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прощание с композитором Сергеем Березиным состоится в пятницу на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости представитель ВИА "Пламя".
Сергей Березин скончался 5 августа на 82-м году жизни, об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская в своем Instagram.
"Прощание состоится в пятницу с 12.00 до 14.00 на Троекуровском кладбище в зале прощаний", - сказала собеседница агентства.
Заслуженный артист РСФСР, композитор Сергей Березин в 1975 году создал ВИА "Пламя". Он написал такие хиты, как "На дальней станции сойду", "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты" Песни Сергея Березина. Песни входили и входят также в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Филиппа Киркорова и других исполнителей.
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