В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным

"Прощание состоится в пятницу с 12.00 до 14.00 на Троекуровском кладбище в зале прощаний", - сказала собеседница агентства.

Заслуженный артист РСФСР, композитор Сергей Березин в 1975 году создал ВИА "Пламя". Он написал такие хиты, как "На дальней станции сойду", "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты" Песни Сергея Березина. Песни входили и входят также в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Филиппа Киркорова и других исполнителей.